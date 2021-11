Pentru majoritatea oamenilor, jocurile de noroc sunt doar distractive, dar pentru alții pot deveni un iad. Dependența de jocuri de noroc nu se întâmplă peste noapte: există mai multe etape prin care jucătorul trece, înainte ca jocurile de noroc să devină o problemă.

Când jocul nu mai este un joc, ci o dependență, plăcerea face loc unei tensiuni, unei dorințe nebune de joacă. Jucătorul dependent luptă este angajat într-un cerc vicios. El continuă să joace în speranța de a compensa, adică pentru a recupera pierderea de bani cauzată de jocul de noroc în exces.

Pentru majoritatea oamenilor, jocul este doar distractiv. Iată povestea anonimizată a unui dependent, cu etapele parcurse:

FAZA 1

”Când eram copil, eram destul de timid și îmi era greu să-mi fac prieteni, mă simțeam puțin stângace. Într-o zi, intrând în barul unui prieten, am cumpărat niște lozuri răzuibile și am câștigat o sumă substanțială de bani. Am simțit o bucurie de nedescris: cu acei bani mi-am putut cumpăra un telefon frumos, pantofii pe care mi-i doream. Șansa de a câștiga m-a făcut să mă simt mai în siguranță cu prietenii și cu fetele”.

EXPLICAȚIA SPECIALISTULUI: Într-o primă fază, plăcerea jocului vine din emoție și imaginarea posibilelor câștiguri. Te simți puternic, pentru că ai impresia că domini norocul. În plus, jocul aparent favorizează contactul social.

FAZA 2

„Pentru a câștiga și a simți din nou această satisfacție, am început să joc din ce în ce mai mult. Am început să cumpăr pachete întregi de lozuri cu certitudinea că, în acest fel, voi găsi biletul câștigător. Am rămas rapid fără bani și am început să-i cer prietenilor și familiei, să împrumut și să folosesc acei bani pentru a juca din nou, în speranța de a-mi recupera pierderile. Nimeni nu era conștient de problema mea, trăiam din minciuni și singurul mod în care puteam vedea, pentru a putea repara paguba făcută, era să continui să joc”.

EXPLICAȚIA SPECIALISTULUI: Într-o a doua fază, jucătorul începe să-și asume riscuri din ce în ce mai mari, jucând adesea bani destinați altor scopuri. S-ar putea ca el să ceară împrumuturi, pentru a continua să joace, ba chiar să mintă pentru a le obține. În această etapă, jucătorii trăiesc cu fantezia că, mai devreme sau mai târziu, va veni marea victorie, capabilă să rearanjeze totul.

FAZA 3

„Eram nervos și deprimat și mă jucam, pentru a atenua anxietatea și depresia cauzate de jocul în sine și de muntele de probleme pe care mi le provocase. Într-o zi, mi-am găsit curajul să vorbesc despre asta cu un prieten și împreună cu el, în lacrimi, m-am dus să-i spun totul mamei. A fost dureros, dar m-am simțit imediat ușurat, nu mai trebuia să port singur greutatea aceea. Acum, mama e cea care îmi gestionează banii: ea este cea care ține cardul de credit. Eram prea bolnav și am decis să încep terapia, pentru a scăpa de dependența de jocuri de noroc. Am decis să încep un tratament online și asta deja mă face să mă simt mult mai încrezător”.

EXPLICAȚIA SPECIALISTULUI: În faza de disperare, jucătorul este neliniștit și iritabil, abătut și chinuit de datorii, singur cu minciunile sale. Tocmai în acest moment, poate ajunge să realizeze că nu mai este posibil să meargă înainte în acea direcție și să urmeze acea cale care îl duce, într-o mișcare în spirală, să se simtă din ce în ce mai rău. Acesta este tocmai momentul în care jucătorul poate decide să ia o nouă cale: calea vindecării dependenței.