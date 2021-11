Termenul „jocuri de noroc online” (jocuri de noroc pe internet etc.) se referă la diferitele jocuri de noroc care pot fi găsite pe web. Site-urile care oferă acest tip de joc sunt infinite. A devenit posibil, datorită unei conexiuni, unei tablete, unui PC sau unui telefon mobil, să pariezi în orice moment și din orice loc.

Jocurile de noroc online, în comparație cu oferta de jocuri de noroc aparținând agențiilor terestre, prezintă numeroase avantaje pentru consumator:



@ Accesibilitate și disponibilitate: puteți juca de oriunde și oricând. De fapt, site-urile nu se închid niciodată și oferă jocuri 24h/24.



@ Anonimizare: pentru a juca nu este necesar să ieși din casă, poți folosi „Porecle” care îți permit să rămâi anonim. Prin urmare, jucătorului îi este ușor să-și păstreze obiceiurile de joc ascunse.



@ Simplitate și viteză: pentru a accesa jocuri „online” trebuie doar să ai o conexiune și, în câțiva pași (clicuri), poți să-ți faci cont și apoi să joci. În plus, datorită cardurilor de credit, este foarte ușor să ai bani la dispoziție, pentru a fi folosiți pentru acest tip de joc.



@ Mai puțin control: accesarea site-urilor online este ușoară și, prin joc, nu există control social (alți jucători, personalul din cameră etc.).



@ Jocul este interactiv: jucătorul poate stabili contacte cu alți jucători, poate juca simultan pe mai multe platforme și acest lucru îi permite să se cufunde pe deplin în activitatea de joc.



@ Jocurile sunt construite pentru a fi atractive: de multe ori, de fapt, se referă la personaje din seriale TV sau la jocuri video celebre (sloturile).



@ Oferta de jocuri online este aproape nelimitată.



@ Posibilitatea de a juca în modul „free to play”: multe site-uri oferă posibilitatea de a încerca să joci fără bani, asemenea unui antrenament. Adesea, în timpul acestor jocuri de testare, șansele de câștig sunt mai mari decât atunci când jucați pe bani reali. Această situație poate afecta viitorul comportament al jucătorului și îl poate împinge să-și încerce norocul cu bani reali.



@ Poate reprezenta o supapă de degajare pentru acele persoane care, din diverse motive, trec printr-o perioadă stresantă a vieții lor (pierderea locului de muncă, doliu, despărțiri și/sau alte evenimente relevante din viața personală).



Aceste aspecte - adesea atractive - au și o latură negativă: pot determina jucătorul/consumatorul să parieze mai mult, să-și asume mai multe riscuri și acest lucru poate duce la pierderea controlului asupra comportamentului lor de joc.

O persoană poate pierde controlul asupra comportamentului său de jocuri de noroc din mai multe motive:

@ Plictiseală.



@ Stres de diferite tipuri (financiar, profesional, personal, dificultăți sociale, doliu, pierderi etc.).



@ Singurătate.



@ Penuria de legături sociale.



Cu toate acestea, este posibil să recunoașteți semnale în jucătorul aflat în dificultate:



@ Discursurile și atenția vizează în principal jocurile de noroc și banii.



@ Se trezește adesea fără numerar.



@ Caută constant bani.



@ Face împrumuturi și face referiri la cheltuieli neașteptate.



@ Își lasă deoparte interesele și hobby-urile.



@ Dispoziție depresivă și/sau colerică.

Alte informații importante de știut când vine vorba de jocuri de noroc online:

@ Acțiunea publicitară masivă favorizează banalizarea riscurilor în jucător/consumator, întrucât mesajele evidențiază caracteristicile pozitive ale acestei activități.



@ Cele mai populare jocuri sunt Poker, Slot machines, Black Jack, Bingo și Pariuri sportive.



@ Cei care joacă „online” tind să parieze sume mai mari decât cei care joacă „live”.



@ Printre cei care preferă modul „online” există un risc mai mare de a deveni jucători problematici/patologici.



@ Cei care au dificultăți în a juca „on-line” tind să joace și „off-line”.



@ Cei care au dificultăți să joace „online” sunt cei care joacă mai multe jocuri în același timp și/sau au un număr mai mare de „conturi”.