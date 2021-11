Victor Pițurcă, 65 de ani, a recunoscut recent că a făcut pușcărie pentru jocuri de noroc. S-a întâmplat în comunism, când jocuri precum barbut și poker erau interzise. Dezvăluirile au apărut în 1998, când Piți, fost câștigător ca jucător al Cupei Campionilor Europen cu Steaua, a fost promovat de la naționala de tineret a României la prima reprezentativă.



Victor Pițurcă, poreclit „Satana” și posesor al cifrei 666 la numărul de înmatriculare de la mașină, a dezvăluit cu lux de amănunte, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de la GSP, cum a fost condamnat la închisoare, pe când era fotbalist la Scornicești, pentru că juca poker.



„Eram la Tg. Jiu, dar Scorniceștiul m-a luat cu japca de-acolo. Primisem vreo 80.000 de lei de la Tg. Jiu, bani foarte mulți, și după aia mi-au cerut banii. „Ce bani să vă dau eu? Să-i cereți la Scornicești!". Atunci am plecat la Scornicești. După câteva luni am mers la Tg. Jiu, unde am jucat într-o seară jocuri de noroc. Seara ne-a prins Miliția. Ne-a turnat cineva. S-a aflat că eram eu acolo.



Am mers la Miliție atunci și oamenii mi-au zis: „Ne dai banii sau te condamnăm?". „Nu vă dau niciun ban, băi fraților! Condamnați-mă!". Eu nu prea credeam lucrul ăsta, doar eram la Scornicești! Nu mă gândeam la așa ceva. Doar că oamenii ne-au condamnat într-o zi! Eram în vremea comunismului, iar comuniștii și Miliția făceau ce voiau. Intrau peste tine în casă și te arestau! Făceau orice.



Până la urmă, ce făcusem? Am fost pur și simplu arestați că au zis unii că am jucat, dar ei n-au prins pe nimeni! N-a fost flagrant, doar s-a întâmplat. Eu mi-am dus crucea până la capăt. Am făcut două luni și ceva de detenție. Din șase luni! Până la urmă a intervenit Scorniceștiul și ne-au judecat din nou. Atunci doar golanii mai erau condamnați așa! Sau cei care voiau să intre la pușcărie ca să treacă de o iarnă care urma. Nicidecum eu sau alți trei care erau milionari pe vremea aia în Tg. Jiu. Cam asta a fost...



Pițurcă spune că a jucat poker cu fostul arbitru Ion Crăciunescu:

„Știi unde am învățat să joc poker? Eram la tineret la Craiova, stăteam în cantonament la Agronomie, care era chiar lângă mine. Stăteam în cantonament și jucam cu Crăciunescu... Până am învățat eu știi câți bani mi-a luat Crăciunescu?



Mulți! Jucam pe 10 bani, 20 de bani. Așa am învățat și așa se juca. Și la Craiova, la echipa mare, se juca. Și pe Cami (n.r. - Cămătaru) l-a costat bani mulți până a învățat. Pe urmă, când a trecut timpul, nu se mai juca poker. La Steaua era doar un grup care juca. Să joci poker și să fii bun trebuie să fii inteligent, plus un act de nebunie”.



Cum arată prezentul antrenorului liber de contract? „N-am mai jucat jocuri de noroc de foarte mult timp. Mergeam la cazinou și îmi plăcea foarte mult. Jucam ruletă, nu altceva. N-am mai jucat de cel puțin 10-15 ani, nici privat, niciun joc. Mă gândesc că chiar am îmbătrânit dacă nu mă mai atrage asta! Dragomir mai joacă și acum”, spune tehnicianul.

Prins trișâd la poker!

Un episod din trecutul lui Pițurcă a fost făcut public în 2008. Acțiunea se petrecea în 2002 atunci când Victor Pițurcă a fost prins trișând la un meci de poker într-un cazino din București. Selecționerul folosea metode moderne: o camera video deghizată în pachet de țigări și o cască ascunsă prin care primea indicații de la complici.



Imaginile au apărut în ziarul Cancan, iar antrenor s-a așezat la masa de joc și a scos un pachet de tigări Davidoff negru neînceput pe care l-a pus în dreapta lui, peste care a așezat un pachet identic din care luase, în prealabil, o țigară. În timp ce dealerul rula cărțile, Pițurcă a orientat latura pachetului de țigări pe care se afla plantată lentila camerei de vederi spre reprezentantul cazinoului. Imaginile au fost transmise complicilor săi, care îi spuneau în cască dacă e cazul să pluseze sau să se retragă.