În Franța, eSports nu mai sunt considerate jocuri de noroc

Esports este o piață cu o creștere fulminantă. O creștere atât de rapidă încât ridică probleme semnificative prin faptul că nu există prevederi legale destinate reglementării acestora. Unele se costruiesc abia acum, din mers.

Piața reclamă reguli clare și consecvente, pentru a defini aspectele legate de organizarea de turnee, dopaj, sponsorizări, acorduri de transmisie și angajamente ale sportivilor (adesea minori).

Nu numai atât: este nevoie de un cadru concret de sancționare, cu adevărat capabil să descurajeze comportamentele care încalcă regulile stabilite. În primul rând, însă, există un lucru de făcut: recunoașterea autonomiei eSports. Și asta se poate întâmpla cu intervenția statului, așa cum se întâmplă în Franța.

Francezii au luat taurul de coarne în materie de legislație

Autoritățile de la Paris sunt printre primele care au implementat un cadru legal destinat să reglementează organizarea și participarea la competițiile dedicate eSports-ului. Anterior, acest tip de eveniment era inclus în legislația privind jocurile de noroc.

Astăzi, însă, jocul are dedicate capitole separate în articolele 101 și 102 din Legea din 7 octombrie 2016. Pentru a o pune în aplicare, prim-ministrul a emis două decrete: unul care reglementează organizarea de evenimente (Decretul 871), celălalt reglementează în schimb statutul jucătorilor de jocuri video competiționali profesioniști plătiți (Decretul 872).

Scopul este simplu: dezvoltarea unui mediu fertil pentru organizarea de competiții și crearea de echipe de renume internațional, atragerea de investiții și noi oportunități de creștere economică. Aceasta, potrivit Parlamentului, trebuie să treacă printr-o protecție juridică care să poată proteja toți jucătorii din această piață în plină expansiune. Parlamentul a trecut prin directive specifice: să permită desfășurarea fără probleme a competițiilor; evitați abuzurile și fraudele și protejați jucătorii.

Decretul 871 prevede că evenimentele eSports nu mai fac parte din jocurile de noroc

Decretul 871 se adresează organizatorilor și celor care participă la concursuri. În primul rând, competițiile pot fi organizate doar atât timp cât taxele totale de participare încasate de jucători nu depășesc costurile totale de organizare.

În plus, intenția de a organiza un eveniment eSports trebuie mai întâi declarată la Service du ministère de l’intérieur Chargé des Courses et Jeux. Mai mult, decretul 871 are ca scop protejarea celor mai tineri jucători. Evenimentele care oferă premii în bani sunt strict interzise copiilor sub 12 ani.

Participarea minorilor cu vârsta sub 18 ani este întotdeauna condiționată de autorizarea părinților sau a reprezentanților lor legali. În fine, doar o parte din salariul primit de acești subiecți poate fi lăsată la dispoziția părinților. Suma reziduală, care constituie „economiile”, este vărsată într-un fond dedicat, restricționat până când jucătorul împlinește vârsta majoratului.

Mediu fertil pentru creșterea echipelor de renume internațional

Al doilea Decret, pe de altă parte, se referă la protecția jucătorilor. Textul definește condițiile pe care organizațiile trebuie să le respecte pentru a semna contracte cu jucători profesioniști. Pentru a semna cu un jucător, organizațiile și asociațiile de amatori trebuie să fie autorizate de ministrul afacerilor digitale.

O autoritate guvernamentală își asumă sarcina de a monitoriza multiple aspecte, precum starea fizică și psihică, orele petrecute în fața unui ecran și așa mai departe, fără a neglija măsurile aferente pentru a preveni orice exces.

Pe scurt, scopul este menținerea sub control a condițiilor de angajare a tinerilor. În materie de securitate și sănătate, jucătorii sunt protejați de Codul Muncii. Angajatorul trebuie să asigure în mod evident un tratament egal în pregătirea tuturor jucătorilor aflați sub contract.

De asemenea, în Franța, se are în vedere ca minorii cu vârsta sub 16 ani să poată fi angajați, cu condiția ca firma să fi primit o autorizație specifică de la Commission des enfants du spectacle.